"الصحة": تسجيل 1013 حالة إصابة بكورونا.. وتعافي 2136 خلال الـ24 ساعة الماضية

أعلنت وزارة الصحة، اليوم الأحد 20 فبراير 2022، تسجيل 1013 حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا الجديد (كوفيد-19)، ليصبح الإجمالي 739344 حالة.

وقالت الوزارة إنه تم تسجيل 2136 حالة تعافٍ جديدة ليصبح الإجمالي 711556 حالة ولله الحمد.

وأكدت "الصحة" تسجيل حالتي وفاة، ليرتفع الإجمالي إلى 8984 حالة وفاة.

وكشفت الوزارة أن عدد الحالات الحرجة 832 حالة.