بالصور.. تحطيم وعبث يطول "صرافات الدرب".. والتحريات جارية

مقطع متداول رصد نحو 8 صرافات مهشمة

كشفت مصادر لـ"سبق" عن أن الجهات الأمنية المعنية بدأت تحرياتها حول تعرض مجموعة من أجهزة الصرافات بمحافظة الدرب للعبث والتكسير.

ووفقًا للمعلومات، فإن صرافات بالشوارع العامة تعرضت للعبث والتكسير، وتلف في شاشاتها، وبدأت الجهات المعنية تحرياتها منذ وقت سابق.

وكان مقطع متداول رصد نحو ثماني صرافات مهشمة بالمحافظة.