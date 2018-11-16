الجيش اليمني يعثر على مجسمات تمويه لأسلحة استخدمها الحوثيون لتضليل طيران التحالف في الحديدة

حيل مكشوفة للميليشيا استنسخوها من تجارب حزب الله اللبناني الإرهابي

عثر الجيش اليمني على مجسمات تمويه صممتها ميليشيا الحوثي الانقلابية المدعومة من إيرن، على شكل أسلحة واستخدمتها في مواقعها العسكرية في مدينة الحديدة الساحلية باليمن، لتضليل طيران تحالف دعم الشرعية .

وقالت ألوية العمالقة التابعة للجيش اليمني، إن الميليشيا الحوثية عمدت إلى أسلوب التمويه للحفاظ على ما تبقى لها من أسلحتها التي تم تدمير معظمها .

وذكر البيان، الذي بثه المركز الإعلامي لألوية العمالقة أن الميليشيا الحوثية هدفت إلى وضع مجسمات التمويه لإيهام طيران التحالف بأنها أسلحة ثقيلة ومتوسطة ليتم قصفها وتدميرها، بينما أخفت الأسلحة الحقيقية الثقيلة والمتوسطة في مخازن ومواقع سرية لاستخدامها فيما بعد.

وأوضح البيان أن الميليشيا الحوثية أخفت أسلحتها في مقار المؤسسات العامة والمصانع والمرافق الحكومية ومنازل السكان، حيث تقوم بنقلها إلى الأحياء السكنية عن طريق الأنفاق التي حفرتها تحت المساكن العامة تجنبًا لرصدها عن طريق طيران تحالف دعم الشرعية .

وأشارت ألوية العمالقة إلى أن تلك الحيل المكشوفة للميليشيا التي استنسختها من تجارب حزب الله اللبناني الإرهابي لم تنجح، إذ تمكن طيران تحالف دعم الشرعية من تدمير المخازن والمواقع الحقيقية التي تخفي الميليشيات الحوثية بداخلها الأسلحة والذخائر الثقيلة والمتوسطة والخفيفة.