5 مدن سعودية تسجل 1377 إصابة جديدة بكورونا

الرياض تتصدر بـ 556 تليها مكة بـ 300 ثم جدة بـ 279

سجلت "مكة المكرمة، والرياض، وجدة، والدمام والهفوف" 1377 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا، من بين الحالات التي أعلنت عنها وزارة الصحة هذا اليوم، والبالغ عددها 1869 حالة.

وتوزعت الـ 1377 حالة على النحو التالي: "الرياض 556، ومكة 300، وجدة 279، والدمام 123، والهفوف 119 حالة"، فيما توزعت باقي الحالات على باقي مدن ومحافظات المملكة.

وبحسب موقع وزارة الصحة، فقد سجلت المملكة اليوم 1869 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد.

ووصل إجمالي الحالات حتى الآن 89011 حالة، منها 22672 حالة نشطة لا تزال تتلقى الرعاية الطبية، فيما ارتفع عدد حالات الشفاء إلى 65790 حالة، فيما بلغ إجمالي عدد الوفيات 549 حالة وفاة.