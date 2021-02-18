"الأرصاد": توقعات باستمرار السحب الممطرة حتى الأحد

على مرتفعات عدد من المناطق بينها جازان وعسير ومكة

توقّع المركز الوطني للأرصاد استمرار وجود السحب الممطرة يومي السبت والأحد، على مرتفعات مناطق: نجران، وجازان، وعسير، والباحة، ومكة المكرمة.

وذكر المركز أن الحالة تشمل كذلك أجزاء من مناطق: الرياض، والقصيم، وحائل، والشرقية.