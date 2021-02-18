"الأرصاد": توقعات باستمرار السحب الممطرة حتى الأحد

على مرتفعات عدد من المناطق بينها جازان وعسير ومكة

توقّع المركز الوطني للأرصاد استمرار وجود السحب الممطرة يومي السبت والأحد، على مرتفعات مناطق: نجران، وجازان، وعسير، والباحة، ومكة المكرمة.

وذكر المركز أن الحالة تشمل كذلك أجزاء من مناطق: الرياض، والقصيم، وحائل، والشرقية.

حالة الطقس الأرصاد أمطار

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18 فبراير 2021 - 6 رجب 1442 02:27 PM

على مرتفعات عدد من المناطق بينها جازان وعسير ومكة

"الأرصاد": توقعات باستمرار السحب الممطرة حتى الأحد

وكالة الأنباء السعودية (واس)

الرياض

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توقّع المركز الوطني للأرصاد استمرار وجود السحب الممطرة يومي السبت والأحد، على مرتفعات مناطق: نجران، وجازان، وعسير، والباحة، ومكة المكرمة.

وذكر المركز أن الحالة تشمل كذلك أجزاء من مناطق: الرياض، والقصيم، وحائل، والشرقية.

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