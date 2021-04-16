جازان.. دوريات المجاهدين تقبض على عدد من المهرّبين بحوزتهم 370 كجم من القات

صرّح المتحدث الإعلامي بفرع الإدارة العامة للمجاهدين بمنطقة جازان عيسى الحريصي؛ بأن دورياتها تمكنت -بفضل الله- من القبض على مواطن ومقِيمَيْن من الجنسية اليمنية، بحوزتهم (370) كيلوجراماً من مادة القات المخدرة، مخبأةً بطرقٍ احترافية داخل مركباتهم، وجرى إحالتهم إلى جهة الاختصاص لاستكمال الإجراءات النظامية بحقهم.
مخبأة بطرق احترافية داخل مركباتهم
صرّح المتحدث الإعلامي بفرع الإدارة العامة للمجاهدين بمنطقة جازان عيسى الحريصي؛ بأن دورياتها تمكنت -بفضل الله- من القبض على مواطن ومقِيمَيْن من الجنسية اليمنية، بحوزتهم (370) كيلوجراماً من مادة القات المخدرة، مخبأةً بطرقٍ احترافية داخل مركباتهم، وجرى إحالتهم إلى جهة الاختصاص لاستكمال الإجراءات النظامية بحقهم.