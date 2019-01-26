"الشرعية" تحرر 12 منطقة من الحوثيين في صعدة

قتلت وأصابت عشرات المتمردين

أحرزت قوات الجيش الوطني اليمني عدة تقدمات كبيرة ومتسارعة، في مديرية حيدان غربي محافظة صعدة شمالي البلاد، عقب معارك ضارية خاضتها مع ميليشيا الحوثي الانقلابية.

وأفاد موقع "سبتمبر نت" اليوم (السبت) بأن ألوية العروبة في الجيش الوطني حررت خلال معارك الأيام الماضية، جبال النغيرة، وجبال الصافية، ووادي الصافية، وتباب وادي خلب، وجبل الضرائب، وجبال العشش، وجبل المسواح، وتباب كوع مران.

وأضاف أن ألوية العروبة حررت أيضاً قرى المروة والشعب، وبيت جيلان، والمفجر، والكسارة، وصولاً إلى خط الرمادية ومفرق جمعة بني فاضل.

وأوضح الموقع أن المعارك أسفرت عن مصرع وإصابة العشرات من عناصر الميليشيا الانقلابية بينهم قيادات ميدانية.

وأضاف أن المعارك أدت إلى تدمير عدد كبير من الآليات القتالية التابعة للمتمردين.