منشوراتك قد تختفي فوراً.. "إنستجرام" يبدأ في تطبيق سياسة جديدة

سيفرض قيوداً عمرية للاشتراك ببعض الصفحات الموجودة على منصاته

أعلنت شبكة التواصل "إنستجرام" عن تطبيق سياسات جديدة، والتي قد تجعل منشوراتك تختفي فوراً.

وأوضح موقع "ماشابل" التقني المتخصص أن سياسات "إنستجرام" الجديدة قد تجعل عدداً من المنشورات يختفي بصورة كاملة.

وأشارت إلى أن "إنستجرام" فرضت قيوداً على الاشتراك في الصفحات التي تنشر معلومات عن أنظمة غذائية "دايت" أو جراحات تجميل أو مستلزمات تجميل أو ترويج لمنتجات بعينها.

وسيبدأ الموقع في فرض قيود عمرية للاشتراك في بعض الصفحات الموجودة على منصاته، التي تروج لأنظمة غذائية معينة أو صالونات تجميع أو جراحات تجميلية معينة.

وقالت إنستجرام: "القواعد الجديدة ستخفي عدداً من المشاركات، التي تشجع على استخدام بعض منتجات إنقاص الوزن والجراحات التجميلية، والتي تحفز المستخدمين على استخدام تلك المنتجات أو تتضمن أسعارها، خاصة بالنسبة للمستخدمين الذين تقل أعمارهم عن 18 عاماً".

وقالت مديرة السياسة العامة في إنستجرام، إيما كولينز: "نريد أن تكون منصتنا ذات مكان إيجابي لمستخدميه، وحصلنا على توصيات من خبراء وأخصائيين حول هذا الأمر، وسيتم إزالة بعض المنشورات، والتي يمكن أن يكون لها أثر إيجابي على مجتمع منصتنا التي تضم نحو مليار مستخدم".