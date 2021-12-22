باكورة للعمل المشترك .."موارد الرياض" " و"الزهايمر" يوقعان اتفاقية تعاون في التدريب

تتضمن تقديم الجمعية برامج تأهيلية وصحية للمهتمين بالمرض من منسوبي فرع الوزارة

وقع مدير عام فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بمنطقة الرياض د. محمد بن عبدالله الحربي صباح اليوم مذكرة اتفاقية مع نائب رئيس مجلس إدارة الجمعية السعودية الخيرية لمرضى الزهايمر سمو الأميرة / مضاوي بنت محمد بن عبدالله آل سعود للتعاون في مجال التدريب وتنظيم البرامج .

تنص بنود الاتفاقية على أن تقدم الجمعية سلسلة من البرامج التأهيلية والتثقيفية والصحية للاختصاصيين ومقدمي الرعاية والمهتمين بالمرض من منسوبي فرع الوزارة بالرياض للتعريف بمرض الزهايمر وأبعاد المرض وعلاماته ومراحله وآلية التكييف مع التغييرات السلوكية والعلاج السلوكي لها، وسلامة البيئة، بالإضافة إلى تصميم برامج توعوية مشتركة في الأيام العالمية يقدمها نخبة من أعضاء الجمعية استشاريي طب كبار السن وأمراض الشيخوخة والباطنية وطب الأعصاب السلوكي والخرف.

تأتي هذه الاتفاقية كباكورة للعمل التنموي الذي تسعى إليه الجهتان ولتبادل الخبرات وتسهيل التحديات التي تواجه بيئة كبير السن في دور الرعاية الاجتماعية بالتعاون بين فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بمنطقة الرياض.