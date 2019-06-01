"الداخلية الكويتية": لا مشاجرة في مطار الكويت .. والفيديو المتداول وقع خارج البلاد

نفت وزارة الداخلية الكويتية، مساء أمس الجمعة، اندلاع مشاجرة في مطار الكويت؛ تعليقًا على شريط فيديو جرى تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي.

وحسب صحيفة "الرأي" الكويتية، ذكرت الإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني بوزارة الداخلية أن الفيديو المتداول ليس في الكويت.

وأهابت الإدارة تحري الدقة في نشر الأخبار، مؤكدة أن أبوابها مفتوحة لتلقي أي استفسارات على مدار الساعة.

4

01 يونيو 2019 - 27 رمضان 1440 01:42 PM

"الداخلية الكويتية": لا مشاجرة في مطار الكويت .. والفيديو المتداول وقع خارج البلاد

صحيفة سبق الإلكترونية

الرياض

1 2,103

نفت وزارة الداخلية الكويتية، مساء أمس الجمعة، اندلاع مشاجرة في مطار الكويت؛ تعليقًا على شريط فيديو جرى تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي.

وحسب صحيفة "الرأي" الكويتية، ذكرت الإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني بوزارة الداخلية أن الفيديو المتداول ليس في الكويت.

وأهابت الإدارة تحري الدقة في نشر الأخبار، مؤكدة أن أبوابها مفتوحة لتلقي أي استفسارات على مدار الساعة.

الرابط المختصر

الكلمات المفتاحية

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2019