فيديو يرصد مَشاهد الفرح لحظة تسليم وحدات الإسكان التنموي بجازان

فِرَق تطوعية من أبناء وبنات المنطقة تشارك في تجهيز المنازل

تَضَمّن مقطع فيديو وثقته "سبق"، مشاهد فرح وعبارات شكر وحديث عن أمنيات تَحققت أثناء تسليم دفعة جديدة من المساكن للأسر ضمن برنامج الإسكان التنموي بمنطقة جازان بالتعاون مع جمعية البر بجازان.

وقالت منى قعاري وهي مُقعدة، أثناء حديثها لـ"سبق": إنها لم تكن تحلم بأنها ستنتقل في يوم من الأيام لمسكن ملائم يؤويها مع أسرتها، رافعة أكفّها بالحمد والثناء لله على هذه النعمة التي كانت سببًا في إدخال الفرحة على أسرتها.

ولم تتمالك المُسنة قدرية ضامري، نفسها؛ فانهمرت دموعها، ولم تتمكن من بث مشاعرها عبر مقطع الفيديو، ودخلت في نوبة من البكاء فرحًا؛ حيث كانت تقيم في منزل شعبي متهالك لا سقف له.

من ناحيتها، ذكرت سلمى خردلي، التي تعول سبع من بناتها الأيتام إحداهن مريضة بضمور في المخ، أنها كانت تسكن غرفة واحدة مساحتها 3×3 أمتار مربعة؛ مؤكدة أن فرحتها عارمة لها ولبناتها، رافعة شكرها لحكومة خادم الحرمين الشريفين.

ويأتي هذا التسليم بعد العديد من التسليمات التي تمت بمنطقة جازان عبر الشراكة بين الإسكان التنموي وغالب الجمعيات الخيرية بالمنطقة.

وتشارك في مثل هذه المناسبات فِرَق تطوعية من أبناء وبنات منطقة جازان في تهيئة وتجهيز المساكن لانتقال الأسر لها.