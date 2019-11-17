"هيئة المعروف الدلم" تنظم معرضًا توعويًّا عن جريمة الابتزاز

شهد إقبالًا كبيرًا من الطالبات وأعضاء هيئة التدريس

نظمت هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، في كلية التربية للبنات بمحافظة الدلم، معرضًا توعويًّا، عن "جريمة الابتزاز".



ويبرز المعرض جهود الرئاسة العامة في التوعية بخطر جريمة الابتزاز، والطريقة المثلى للتعامل معه.



كما وزعت مطبوعات الرئاسة العامة، وشهد المعرض إقبالًا كبيرًا وتفاعلًا من الطالبات وأعضاء هيئة التدريس والزائرات.



وتحظى هذه البرامج باهتمام ومتابعة مدير عام الفرع، الشيخ خالد بن عبدالله العسيري، ودعم وتوجيهات الرئيس العام الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله السند.



وتأتي المشاركة في إطار خطة إدارة التوعية والتوجيه بفرع الرئاسة العامة بمنطقة الرياض.