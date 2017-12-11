بالفيديو.. بوتين يتجاهل بشار وضابط روسي يهينه ويمنعه من الوصول له

أثناء زيارته اليوم لقاعدة حميميم بسوريا

تناقل رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو يظهر فيه إهانة ضابط روسي لرئيس النظام السوري بشار الأسد، حينما منعه من الوصول للرئيس الروسي أثناء زيارته اليوم لقاعدة حميميم بسوريا.

ويظهر في مقطع الفيديو الرئيس الروسي يتحادث مع اثنين من ضباطه، والأسد يقف خلفهما ثم تقدم للوقوف بجانب بوتين، لكن لم يسمح له بالمجال، وتجاوز الضابط الروسي ووقف أمام بوتين الذي تجاهل وجوده تماماً.

كما يُظهر المقطع الرئيس الروسي يغادر، وحينما هم رئيس النظام السوري باللحاق به وضع ضابط روسي يده أمام وأمره بالوقوف مكانه، وما كان من الأسد إلا أن هز رأسه موافقاً على توجيه الضابط الروسي.