نائب أمير الجوف يلتقي ذوا الاحتياجات الخاصة بالقريات

تعهد بدعم أنشطتهم بشراكة الجهات الحكومية

التقى الأمير عبدالعزيز بن فهد بن تركي بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة الجوف بمكتبه بالإمارة اليوم، أصحاب الهمم من ذوي الاحتياجات الخاصة تحت مظلة التنمية الأسرية بالقريات برئاسة بريم بن محرًق الأشجعي.

واستمع سموه خلال اللقاء عن الأنشطة المجتمعية التي تم تنفيذها بالشراكة مع بعض الجهات الحكومية والقطاع الخاص، كما تسلم سموه تقريراً عن تلك الأنشطة.

واختتم نائب أمير منطقة الجوف بالدعاء للجميع التوفيق والسداد, مؤكداً دعمه لهم ولأنشطتهم، وذلك امتداداً لما توليه حكومتنا الرشيدة من دعم ومؤازرة لأصحاب الهمم.