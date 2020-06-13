الرياض وجدة تسجلان 1616 إصابة جديدة بـ"كورونا"

1089 حالة في العاصمة من إجمالي الـ3366 المعلنة اليوم

سجلت "الرياض، وجدة" 1616 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا، من بين الحالات التي أعلنت عنها وزارة الصحة هذا اليوم، والبالغ عددها 3366 حالة.

وكشف تقرير "الصحة" أن الرياض سجلت 1089حالة جديدة، بينما سجلت جدة 527 حالة، ليصبح إجمالي الحالات الجديدة فيهما 1616 حالة.

وشهدت مكة المكرمة تسجيل 310، والدمام 227 حالة.