الحكم في دعوى مستعجلة بتسليم رضيع لوالدته حالاً

‫تسليم المحضون لحاضنه من القضايا المستعجلة

كشفت وزارة العدل عن صدور حكم قضائي مشمول بالتنفيذ المُعجَّل بتسليم طفل رضيع لوالدته بعد أن قام الأب بأخذه بعد ولادته.

وجاء في وقائع القضية أنه تقدمت والدة الطفل للمحكمة، تطالب بإلزام طليقها بتسليمها طفلها الرضيع بعد أن أخذه بعد ولادته، ولم تره منذ شهرين، مؤكدة أن ابنها بحاجة ماسة لرعايتها كونه رضيعًا.

ولم يحضر الأب المدَّعى عليه الجلسة رغم تبليغه تبليغًا صحيحًا. وتضمن تسبيب الحكم أن القضية (تسليم محضون لحاضنه) هي من القضايا المستعجلة بموجب نظام المرافعات الشرعية، كما أن الأب منع الأم من ابنها وهو رضيع، والرضيع يحتاج لأمه رفعًا للضرر عنه، وتحقيقًا للمصلحة.

وزارة العدل

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25 نوفمبر 2020 - 10 ربيع الآخر 1442 08:56 PM

‫تسليم المحضون لحاضنه من القضايا المستعجلة

الحكم في دعوى مستعجلة بتسليم رضيع لوالدته حالاً

عبدالله البرقاوي

الرياض

28 34,043

كشفت وزارة العدل عن صدور حكم قضائي مشمول بالتنفيذ المُعجَّل بتسليم طفل رضيع لوالدته بعد أن قام الأب بأخذه بعد ولادته.

وجاء في وقائع القضية أنه تقدمت والدة الطفل للمحكمة، تطالب بإلزام طليقها بتسليمها طفلها الرضيع بعد أن أخذه بعد ولادته، ولم تره منذ شهرين، مؤكدة أن ابنها بحاجة ماسة لرعايتها كونه رضيعًا.

ولم يحضر الأب المدَّعى عليه الجلسة رغم تبليغه تبليغًا صحيحًا. وتضمن تسبيب الحكم أن القضية (تسليم محضون لحاضنه) هي من القضايا المستعجلة بموجب نظام المرافعات الشرعية، كما أن الأب منع الأم من ابنها وهو رضيع، والرضيع يحتاج لأمه رفعًا للضرر عنه، وتحقيقًا للمصلحة.

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وزارة العدل

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