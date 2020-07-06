نجران.. بلاغ مواطن يضبط مستودعاً يخزّن المواد الاستهلاكية بشكل مخالف

وزارة التجارة: تم حجز 12 ألف منتج "عطور ومواد تجميلية" وإغلاقه

ضبطت وزارة التجارة مستودعاً يقوم بتخزين المواد الاستهلاكية بطريقة مخالفة، وذلك عقب ورود بلاغ من قبل أحد المواطنين بذلك.

وقالت وزارة التجارة عبر حسابها في "تويتر": باشرت الفرق الرقابية اليوم، بلاغ مواطن ضد مستودع بنجران يقوم بتخزين المواد الاستهلاكية بشكل مخالف وبالتعاون مع @NajranMunicipal تم حجز 12 ألف منتج "عطور ومواد تجميلية".

واضافت: أُغلق المستودع لمخالفته الاشتراطات الصحية وعدم وجود رخصة وتم استدعاء المخالفين لإكمال الإجراءات النظامية بحقهم.