اعتداء "حوثي" إرهابي جبان لاستهداف مطار أبها وتعرض طائرة مدنية لحريق تمت السيطرة عليه

التحالف: سوف يتم محاسبة الإرهابيين من المليشيا الحوثية بما يتوافق مع القانون الدولي الإنساني

أعلن تحالف دعم الشرعية عن اعتداء إرهابي جبان لاستهداف #مطار_أبها_الدولي من المليشيا الحوثية، وتعرُّض طائرة مدنية على أرض المطار لحريق تمت السيطرة عليه.



وقال التحالف: نتخذ الإجراءات اللازمة لحماية المدنيين والأعيان، وسيتم محاسبة الإرهابيين من المليشيا بما يتوافق مع القانون الدولي الإنساني.