"العلكمي" يعتمد حركة النقل الداخلي لمعلمي ومعلمات "سراة عبيدة"

الاستعلام عن النتيجة عبر نظام "نور" والتظلمات تستمر حتى 6 المحرم

اعتمد مدير تعليم سراة عبيدة الدكتور حسن بن محمد العلكمي؛ اليوم، نتيجة حركة النقل الداخلي للمعلمين والمعلمات.

وأوضحت إدارة تعليم سراة عبيدة، أنه يمكن للمعلم والمعلمة الاستعلام عن نتيجة الحركة عبر حسابه في نظام نور، مؤكدةً أن تقديم التظلمات على نتيجة الحركة مُتاح حتى تاريخ ١٤٤٣/١/٦هـ.

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10 أغسطس 2021 - 2 محرّم 1443 02:06 PM

الاستعلام عن النتيجة عبر نظام "نور" والتظلمات تستمر حتى 6 المحرم

"العلكمي" يعتمد حركة النقل الداخلي لمعلمي ومعلمات "سراة عبيدة"

عبدالعزيز الشهري

الرياض

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اعتمد مدير تعليم سراة عبيدة الدكتور حسن بن محمد العلكمي؛ اليوم، نتيجة حركة النقل الداخلي للمعلمين والمعلمات.

وأوضحت إدارة تعليم سراة عبيدة، أنه يمكن للمعلم والمعلمة الاستعلام عن نتيجة الحركة عبر حسابه في نظام نور، مؤكدةً أن تقديم التظلمات على نتيجة الحركة مُتاح حتى تاريخ ١٤٤٣/١/٦هـ.

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