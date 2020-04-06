البرلمان الغامبي يوافق على تمديد حالة الطوارئ لـ45 يومًا في البلاد

لمواجهة تفشي فيروس كورونا

وافق البرلمان الغامبي على تمديد حالة الطوارئ في البلاد لمدة 45 يومًا لمواجهة تفشي فيروس كورونا؛ وفق وكالة غامبيا للأنباء.

وكان النواب في غامبيا قد رفضوا فترة التمديد الأولية المقترحة عليهم، والتي كانت في حدود 90 يومًا؛ لكن اللجنة الدائمة للجمعية الوطنية لحقوق الإنسان والمسائل الدستورية قررت تخفيض المدة إلى 45 يومًا حسب ما تقتضيه حاجة البلاد لإيجاد التدابير والآليات اللازمة للتصدي لانتشار فيروس كورونا.

فيروس كورونا الجديد البرلمان الغامبي

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06 إبريل 2020 - 13 شعبان 1441 08:39 AM

لمواجهة تفشي فيروس كورونا

البرلمان الغامبي يوافق على تمديد حالة الطوارئ لـ45 يومًا في البلاد

وكالة الأنباء السعودية (واس)

الرياض

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وافق البرلمان الغامبي على تمديد حالة الطوارئ في البلاد لمدة 45 يومًا لمواجهة تفشي فيروس كورونا؛ وفق وكالة غامبيا للأنباء.

وكان النواب في غامبيا قد رفضوا فترة التمديد الأولية المقترحة عليهم، والتي كانت في حدود 90 يومًا؛ لكن اللجنة الدائمة للجمعية الوطنية لحقوق الإنسان والمسائل الدستورية قررت تخفيض المدة إلى 45 يومًا حسب ما تقتضيه حاجة البلاد لإيجاد التدابير والآليات اللازمة للتصدي لانتشار فيروس كورونا.

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فيروس كورونا الجديد البرلمان الغامبي

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