"الأرصاد": سحب رعدية ورياح ‏سطحية على ‏ ‏حائل ‏

تشمل عددًا من المحافظات حتى 11 ‏مساءً

أصدر المركز الوطني للأرصاد تنبيهاً بشأن حالة الطقس اليوم، ‏على ‏منطقة ‏حائل ‏تشمل سحباً رعدية ونشاطاً ‏في ‏الرياح ‏السطحية وأتربة مثارة ‏تؤدي ‏إلى تدني ‏مدى ‏الرؤية، ‏تشمل ‏مدينة حائل ‏وبعض ‏المحافظات ‏والمراكز ‏والقرى ‏التابعة لها‏. ‏

وأشارت الهيئة إلى أن الحالة تستمر حتى 11 ‏مساءً.‏

المركز الوطني للأرصاد سحب رعدية

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02 يونيو 2021 - 21 شوّال 1442 03:24 PM

تشمل عددًا من المحافظات حتى 11 ‏مساءً

"الأرصاد": سحب رعدية ورياح ‏سطحية على ‏ ‏حائل ‏

وكالة الأنباء السعودية (واس)

حائل

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أصدر المركز الوطني للأرصاد تنبيهاً بشأن حالة الطقس اليوم، ‏على ‏منطقة ‏حائل ‏تشمل سحباً رعدية ونشاطاً ‏في ‏الرياح ‏السطحية وأتربة مثارة ‏تؤدي ‏إلى تدني ‏مدى ‏الرؤية، ‏تشمل ‏مدينة حائل ‏وبعض ‏المحافظات ‏والمراكز ‏والقرى ‏التابعة لها‏. ‏

وأشارت الهيئة إلى أن الحالة تستمر حتى 11 ‏مساءً.‏

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المركز الوطني للأرصاد سحب رعدية

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