"الأرصاد": سحب رعدية ورياح ‏سطحية على ‏ ‏حائل ‏

أصدر المركز الوطني للأرصاد تنبيهاً بشأن حالة الطقس اليوم، على منطقة حائل تشمل سحباً رعدية ونشاطاً في الرياح السطحية وأتربة مثارة تؤدي إلى تدني مدى الرؤية، تشمل مدينة حائل وبعض المحافظات والمراكز والقرى التابعة لها.
وأشارت الهيئة إلى أن الحالة تستمر حتى 11 مساءً.المركز الوطني للأرصاد سحب رعدية
تشمل عددًا من المحافظات حتى 11 مساءً
أصدر المركز الوطني للأرصاد تنبيهاً بشأن حالة الطقس اليوم، على منطقة حائل تشمل سحباً رعدية ونشاطاً في الرياح السطحية وأتربة مثارة تؤدي إلى تدني مدى الرؤية، تشمل مدينة حائل وبعض المحافظات والمراكز والقرى التابعة لها.
وأشارت الهيئة إلى أن الحالة تستمر حتى 11 مساءً.