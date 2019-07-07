في أولمبياد الجامعات: انتصارات سعودية بتنس الطاولة والمبارزة والسباحة

حقق لاعب منتخب الجامعات السعودية الطالب علي السادة مساء أمس فوزًا مستحقًا على منافسه الأسترالي في كرة الطاولة فردي في دوري المجموعات بنتيجة ثلاثة أشواط مقابل شوط واحد على ملعب بلاترين كون في مدينة نابولي، وذلك ضمن منافسات الأولمبياد الصيفي العالمي للجامعات.

وتمكن اللاعب جواد الداوود في مسابقة المبارزة من الوصول إلى دور 32 بعد فوزه على منافسه الأمريكي 13/15 في ملعب بارونيسي في نابولي.

وفي مسابقة السباحة 200م صدر حصل اللاعب محمد معتوق نوار على المركز السابع واللاعب عمار ياسر آل حميد 50م ظهر على المركز الرابع في المسبح الأولمبي في نابولي.