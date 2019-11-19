تعرّف على الرباعي الأجنبي الذي سيشارك في اعتزال ياسر

أعلن ياسر القحطاني مهاجم فريق الهلال السابق، مشاركة الرباعي ويليهامسون ورادوي وطارق التايب ولي يونغ بيو، في حفل اعتزاله الذي سيقام مساء الأحد المقبل الأول من شهر ديسمبر.

وكتب مغرداً: "طوال مسيرتي الكروية تشرفت بمزاملة العديد من النجوم.. حققت فيها معهم العديد من الإنجازات والذكريات، النجوم كلكم تحبونهم وهم نجوم سطعوا في سماء كرتنا السعودية ورفعوا اسمها بمهاراتهم وروحهم وتفانيهم.. ويسعدني حضورهم ومشاركتهم معي بفريق Y20".

وأضاف: مثل ما توقعتم الرباعي اللي متّعكم في الهلال وشاركوني أيامًا جميلة بيكرموني بحضورهم إن شاء الله.

وسيقام الحفل بمشاركة فريق الهلال ضد فريق Y20 الذي سيضم عددًا من النجوم العالميين في مقدمتهم صامويل ايتو، توتي، بيرلو، فان بيرسي.