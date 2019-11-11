"الثانوي الصناعي" بمكة يعلن عن بدء التسجيل لثلاث دورات للفصل الثاني

أعلن المعهد الصناعي الثانوي بمكة المكرمة، عن فتح باب التسجيل والقبول للفصل الثاني عام ١٤٤0هـ/١٤٤1هـ بعدد من التخصصات، تشمل: (صيانة الحاسب الآلي، وكهرباء السيارات، وتركيبات الصفائح).

وبيّن المعهد، أن فترة التقديم تبدأ من ١٣/ ٣/ ١٤٤١هـ إلى ٢٣/ ٣/ ١٤٤١هـ، ومدة البرنامج 4 أشهر فقط بمكافأة شهرية 875 ريالًا كل شهر، بالإضافة لشهادة معتمدة من المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني. وإمكانية الحصول على قرض تمويل مشروع يصل إلى (300) ألف ريال من معهد ريادة، في حال انطبقت الشروط على المتدرب واجتاز المقابلة الشخصية الخاصة بالمعهد.

واشترط المعهد أن يكون المتقدم سعوديًّا أو من أم سعودية، وأن يكون حاصلًا على شهادة الكفاءة فما فوق، وأن يجتاز المقابلة الشخصية، ويكون متفرغًا للتدريب في الفترة الصباحية، مع إمكانية قبول ذوي الإعاقة بما يتناسب مع التخصص، وألا يكون لدى المتقدم شهادة تُعادل أو تفوق مستوى الشهادة المقدم عليها.



ويمكن التسجيل عبر الرابط:



http://bit.ly/2WP0AH5