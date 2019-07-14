المدوّن بالأولى سبق المظاريف .. لوحة جديدة لمشروع بصبيا بعد بلاغات

فيما أوضحت "البيئة" لـ "سبق" حقائق وكشفت عبر متحدثها عن محضر البدء

وضعت الجهات المعنية بمنطقة جازان، لوحة جديدة على مشروع غابة صبيا، وذلك بعدما دُوِّن على لوحة المشروع السابقة تسلُّم الموقع لتنفيذه قبل توقيت فتح المظاريف للمشروع بأشهر عدة وفقاً للتواريخ، التي اطلعت عليها "سبق"، من موقع "منافسات"، وكذلك لوحة المشروع، وفي غضون ذلك فإن مشروع التشجير لم يكن وفق المأمول من قِبل الأهالي، والأعداد لا تصل إلى الرقم المطلوب أو حتى ربعه.

ويأتي استبدال اللوحة بعدما علمت "سبق"، بتقديم بلاغات إلى جهات رقابية حول المشروع؛ للتأكد من سلامته.

وكانت وزارة البيئة والمياه والزراعة قد ردّت على تلك المعلومات عبر المتحدث الرسمي باسم الوزارة عبدالله أباالخيل؛ كاشفة عن حقائق لديها، وقالت في تصريح لـ "سبق": إشارة إلى استفساركم بخصوص تشجير غابة صبيا (نخلان)، أفيدكم بأن الشركة المنفذة للمشروع بدأت -حتى الآن- بزراعة 70 ألف شتلة من الأشجار المحلية، إضافة إلى اكتمال بناء خزان أرضي بسعة 600م3، وخزان فايبرجلاس بسعة 25م3، كما تم تسييج الموقع بطول 9 كم".

وفيما يتعلق ببدء المشروع قبل فتح المظاريف بناءً على لوحة المشروع، قالت: "أفيدكم بأن تسليم المشروع تم في 10 / 07 / 1439هـ، وليس 1438هـ، كما ورد في اللوحة، ويمكن الاطلاع على المحضر للتوضيح".

وكانت بيانات مشروع تشجير غابة نخلان بصبيا قد ظهرت في موقع "منافسات"، على أن يكون فتح مظاريف المشروع في عام 1438 في يوم 26 من شهر شوال، ولكن في لوحة المشروع التي لم تعد بموقعها ظهرت لوحة المشروع وتم تدوين تاريخ تسلُّم المقاول لأرض المشروع بشهر رجب من العام نفسه؛ أيّ قبل فتح مظاريف المشروع بأشهر.