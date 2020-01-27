ليس 6 آلاف.. علماء يقدرون عدد مصابي "كورونا" بـ44 ألفاً

يتضاعف كل 6 أيام.. وسيبلغ ذروته في أبريل ومايو المقبلين

قدر باحثون من جامعة هونغ كونغ، اليوم (الاثنين)، أن عدد الإصابات بفيروس كورونا الجديد تجاوز الأربعين ألفًا.

وحذر هؤلاء العلماء من تسارع انتشار الفيروس الذي أدى إلى 81 حالة وفاة معلنة في الصين، وفقًا لـ"فرانس 24".

من جهته، لفت مدير مجموعة الأبحاث غابريال ليونغ، إلى وجوب الاستعداد لاحتمال تحول هذا الوباء الاستثنائي إلى وباء عالميّ.

واستنتج "ليونغ" وفريقه، بناءً على النماذج الحسابية لانتشار الفيروس، أن العدد الحقيقي للاصابات يتجاوز بكثير الحصيلة التي أعلنتها السلطات التي لا تشمل سوى الحالات المعلنة رسميًا.

وأفاد "ليونغ"، بناءً على معطيات إحصائية خلال مؤتمر صحافي في هونغ كونغ، بأن عدد الحالات المؤكدة الحاملة للأعراض يجب أن يكون في حدود 25 أو 26 ألفًا في اليوم الأول للسنة الصينية الجديدة.

وأضاف أنه في حال احتساب الحالات التي لا تزال في فترة الحضانة، والتي لم تظهر عليها بعد أعراض الفيروس، يقترب العدد من 44 ألفًا.

وبين "ليونغ" أنه يمكن لعدد الإصابات أن يتضاعف كل ستة أيام، ليبلغ ذروته في أبريل (نيسان) مايو (وأيار) في المناطق التي وجد فيها الوباء بالفعل، لكنه اعترف بإمكانية خفض نسق العدوى في حال اتخاذ إجراءات صحة عامة فعالة.

وأعلن رسميًا عن 2744 حالة إصابة في الصين، من بينها رضيع يبلغ عمره تسعة أشهر، في حين تضاعف عدد الحالات المشتبه فيها خلال 24 ساعة ليبلغ 6 آلاف حالة.