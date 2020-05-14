بلاغ ينتهي بضبط عمالة تدير مسلخًا عشوائيًّا داخل حوش بـ"مقنعة مكة"

مخالف للاشتراطات.. تم إغلاقه واتخاذ اللازم حيال المخالفين وفق الأنظمة

ضبطت الإدارة العامة لشؤون البلديات، ممثلة في بلدية جنوب مكة الفرعية التابعة لأمانة العاصمة المقدسة، مسلخًا للذبح العشوائي، في أحد الأحواش بمنطقة المقنعة خارج النطاق العمراني، تديره عمالة وافدة عَمِدت إلى القيام بالذبح العشوائي خارج المسالخ المعتمدة التابعة للأمانة في ظروف بيئية تفتقر للاشتراطات الصحية والمهنية.

وأفاد رئيس بلدية جنوب مكة الفرعية المهندس حمدي بن إسماعيل قدح، بأنه بناءً على ما ورد للبلدية من بلاغ يفيد بوجود مسلخ يمارس عملية الذبح العشوائي في بيئة غير صحية وغير آمنة؛ فعلى الفور توجهت الفِرَق الميدانية التابعة للبلدية إلى الموقع، وتَبَيّن وجود مسلخ داخل حوش شعبي يتم فيه الذبح بطرق عشوائية مخالفة.

وتم إغلاق الموقع فورًا، واتخاذ اللازم حيال المخالفين وفق الأنظمة والتعليمات البلدية.

وأشار "قدح" إلى أن الذبح العشوائي له نتائج سلبية على الفرد والمجتمع بصفة عامة؛ كون من يقومون بذلك عمالة غير مختصة، وغياب الفحص البيطري للأنعام قبل وبعد الذبح؛ يعرّض المستهلك لخطر الإصابة بالأمراض، والذبائح للفساد السريع بسبب تعرضها للملوثات الخارجية؛ مما يسبب تكاثر البكتيريا والجراثيم المسببة للأمراض المختلفة في اللحوم، وعدم ضمان نظافة وتعقيم الأدوات المستخدمة في الذبح والتجهيز.

واختتم بتقديم الشكر للمبلغ ولحرصه على أمن وسلامة الغذاء المقدم لسكان مكة المكرمة؛ مؤكدًا أن المواطن عين الأمانة؛ داعيًا المواطنين والمقيمين إلى ضرورة الإبلاغ في حالة وجود ملاحظات أو مخالفات بلدية، ويمكن التواصل عبر رقم البلاغات الموحد (940)؛ ليتم اتخاذ كل الإجراءات النظامية حيال المخالفات المرصودة.