المغرب: 71 إصابة جديدة بـ"كورونا"

إجمالي عدد الوفيات يبلغ 96 حالة

أعلنت المغرب، اليوم، تسجيل 71 إصابة جديدة بفيروس "كورونا"، مما يرفع العدد الإجمالي للمصابين إلى 1346 شخصاً.

وأفادت وزارة الصحة المغربية بأن العدد الإجمالي للوفيات بلغ 96 حالة بعد تسجيل ثلاث وفيات جديدة، فيما بلغ عدد المتعافين من الفيروس 103 أشخاص.

المغرب فيروس كورونا الجديد

2

09 إبريل 2020 - 16 شعبان 1441 01:40 PM

إجمالي عدد الوفيات يبلغ 96 حالة

المغرب: 71 إصابة جديدة بـ"كورونا"

وكالة الأنباء السعودية (واس)

الرياض

0 621

أعلنت المغرب، اليوم، تسجيل 71 إصابة جديدة بفيروس "كورونا"، مما يرفع العدد الإجمالي للمصابين إلى 1346 شخصاً.

وأفادت وزارة الصحة المغربية بأن العدد الإجمالي للوفيات بلغ 96 حالة بعد تسجيل ثلاث وفيات جديدة، فيما بلغ عدد المتعافين من الفيروس 103 أشخاص.

الرابط المختصر

الكلمات المفتاحية

المغرب فيروس كورونا الجديد

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020