"البواردي" يفتتح "دار المؤرخ العيسى" ببلدة أشيقر التاريخية

الشيخ "بن عقيل الظاهري" يلقي محاضرة عن حياة الراحل وعلمه

تصوير : سعد المهنا

افتتح محافظ شقراء عادل بن عبدالله البواردي "دار المؤرخ إبراهيم بن صالح بن عيسى" في البلدة التاريخية بأشيقر.



وحضر الافتتاح عضو الشورى ورئيس "مجلة الدعوة" الشيخ عبدالعزيز بن عبدالكريم العيسى ، ورئيس مركز أشيقر عبدالله بن خالد الضويان وأحفاد وأسباط المؤرخ ، سليمان بن عبدالعزيز الحميد ، صالح بن عبدالرحمن العنقري ، محمد بن عبدالرحمن العيسى ، عمر بن عبدالرحمن العيسى ، صالح بن عبدالرحمن العنقري.



كما حضر الافتتاح رئيس بلدية أشيقر فايز الشنيف ورئيس المجلس البلدي بشقراء عبدالرحمن السبيهين ورئيس المجلس البلدي بأشيقر سليمان السالم ومدير تعليم شقراء السابق عبدالعزيز المسند ومعرف آل جوفان الدكتور فلاح محمد الجوفان والإعلامي عبدالرحمن الحسين والمؤرخ عبدالله البسيمي، وعدد من الأدباء والمثقفين والاعيان.



وتجول الحضور في أرجاء الدار وشاهدوا مقتنيات ‏المؤرخ واستمعوا إلى شرح قدمه الإعلامي محمد الحسيني عضو فريق العمل بالدار، وأحمد المغيرة.



وحاضر الشيخ أبوعبدالرحمن بن عقيل الظاهري عن المؤرخ ابن عيسى، بإدارة الأديب الدكتور أحمد بن عبدالعزيز البسام، الذي ‏تحدث عن المؤرخ ابن عيسى وكيف كان أديبا ومثقفا ومؤرخاً وعالماً في تلك الحقبة من الزمن ، وشكر القائمين على هذا المشروع.



وتناول "الظاهري" حياة المؤرخ ابن عيسى بداية من ميلاده في أشيقر ومسيرته وعلمه وتعليمه حتى وفاته في مدينة عنيزة.



وأورد "بن عقيل" العديد من المواضيع والقصص والأعمال الخاصة بالشيخ ، كما ‏كانت هناك مداخلات وأسئلة من قبل الحضور أجاب عنها الشيخ أبو عبدالرحمن الظاهري.



من جهته، قال الدكتور عبداللطيف بن محمد الحميد عضو فريق العمل بالدار: افتتاح الدار بمنزل ابن عيسى ومسقط رأسه أشيقر يمثل بعدا تاريخيا له دلالاته العميقة بعد مرور قرابة قرن على رحيله.



وأضاف: هذا الافتتاح يبرز مدى الاهتمام برمز من رموز تاريخنا المحلي حظي بتشجيع الملك عبدالعزيز، إضافة إلى احتفاء المؤرخين والباحثين بمكانة هذا المؤرخ وريادته، واهتمام أسرته وأحفاده وأسباطه بجدهم العالم المؤرخ.



وقال ‏الدكتور "الحميد": دولتنا الرشيدة في عهد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي عهده الامين حريصة ‏كل الحرص على تكريم العلم والعلماء ، و خير دليل وشاهد على ذلك حضور ومباركة محافظ شقراء عادل البواردي لهذا الاحتفال العلمي البهيج.



واختتم الدكتور عبداللطيف حديثه بشكر زملائه في فريق العمل وعلى رأسهم الإعلامي محمد الحسيني ، وأسرة "العيسى" الكريمة على تبنيهم هذا العمل الوطني الجليل الذي سيثري الثقافة والأدب في منطقة الوشم.