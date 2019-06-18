بعد صورة على أنستجرام.. عارضة أزياء أمريكية تعتذر للسعوديين والإماراتيين

عقب تدشينهم وسماً أكدوا من خلاله أن تصرفها فيه عدم احترام لهم ولدولهم

أصدرت عارضة الأزياء الأمريكية "بيلا حديد"، اعتذاراً للسعوديين والإماراتيين عقب انتشار صورة لها على تطبيق الانستجرام، وهو ما اعتبر فيه عدم احترام للسعودية والإمارات.

يأتي ذلك عقب تدشين السعوديين والإماراتيين وسم "#BellaHadidIsRacist" الذي أكدوا من خلاله، أن الفعل الذي قامت به، فيه عدم احترام للسعوديين والإماراتيين ودولهم، وهو ما يرفضونه تماماً، كما أعلنوا عن مقاطعتهم للمنتجات الداعمة لـ"حديد".

وقالت "حديد" وهي أمريكية من أصول فلسطينية في اعتذارها الذي أصدرته باللغتين العربية والإنجليزية، إنها لا تقبل الكراهية، وإن الصورة التي نُشرت في حسابها فهمت بطريقة خاطئة ولا علاقة لها بالسياسة، كما أنها لم تلاحظ وجود طائرات "السعودية والإمارات" الظاهرة في خلفية الصورة، وأنها لم تقلل يوماً من احترام هذه الخطوط الجوية ولا البلدان التي تتبع لها.

وقالت بيلا: "أوجه اعتذاري الصادق والشديد لكل من اعتقد أنني أوجه أي انتقاد لهم لاسيما من المملكة العربية السعودية والإمارات المتحدة".