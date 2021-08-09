الداخلية: بدء تطبيق قرار اشتراط الحصول على الجرعة الثانية من اللقاح المضاد لفيروس كورونا للسفر إلى خارج المملكة لجميع المواطنين

أعلنت الداخلية عن بدء تطبيق قرار اشتراط الحصول على الجرعة الثانية من اللقاح المضاد لفيروس كورونا للسفر إلى خارج المملكة لجميع المواطنين.
يستثنى من ذلك :
- من تقل اعمارهم عن 12 عاما شريطة ان يقدموا قبل السفر بوليصة تامين معتمدة من البنك المركزي السعوجي تغطي مخاطر (COVID- 19) خارج المملكة .
- المتعافون من فيروس كورونا شريطة أن يكونوا قد أمضوا أقل من 6 أشهر من اصابتهم بالفيروس.
- من أصيب بفيروس كورونا وحص على جرعة واحدة من اللقاح .
أعلنت الداخلية عن بدء تطبيق قرار اشتراط الحصول على الجرعة الثانية من اللقاح المضاد لفيروس كورونا للسفر إلى خارج المملكة لجميع المواطنين.
يستثنى من ذلك :
- من تقل اعمارهم عن 12 عاما شريطة ان يقدموا قبل السفر بوليصة تامين معتمدة من البنك المركزي السعوجي تغطي مخاطر (COVID- 19) خارج المملكة .
- المتعافون من فيروس كورونا شريطة أن يكونوا قد أمضوا أقل من 6 أشهر من اصابتهم بالفيروس.
- من أصيب بفيروس كورونا وحص على جرعة واحدة من اللقاح .