الداخلية: بدء تطبيق قرار اشتراط الحصول على الجرعة الثانية من اللقاح المضاد لفيروس كورونا للسفر إلى خارج المملكة لجميع المواطنين

أعلنت الداخلية عن بدء تطبيق قرار اشتراط الحصول على الجرعة الثانية من اللقاح المضاد لفيروس كورونا للسفر إلى خارج المملكة لجميع المواطنين.

يستثنى من ذلك :


- من تقل اعمارهم عن 12 عاما شريطة ان يقدموا قبل السفر بوليصة تامين معتمدة من البنك المركزي السعوجي تغطي مخاطر (COVID- 19) خارج المملكة .

- المتعافون من فيروس كورونا شريطة أن يكونوا قد أمضوا أقل من 6 أشهر من اصابتهم بالفيروس.

- من أصيب بفيروس كورونا وحص على جرعة واحدة من اللقاح .

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09 أغسطس 2021 - 1 محرّم 1443 12:15 AM

الداخلية: بدء تطبيق قرار اشتراط الحصول على الجرعة الثانية من اللقاح المضاد لفيروس كورونا للسفر إلى خارج المملكة لجميع المواطنين

وكالة الأنباء السعودية (واس)

الرياض

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أعلنت الداخلية عن بدء تطبيق قرار اشتراط الحصول على الجرعة الثانية من اللقاح المضاد لفيروس كورونا للسفر إلى خارج المملكة لجميع المواطنين.

يستثنى من ذلك :


- من تقل اعمارهم عن 12 عاما شريطة ان يقدموا قبل السفر بوليصة تامين معتمدة من البنك المركزي السعوجي تغطي مخاطر (COVID- 19) خارج المملكة .

- المتعافون من فيروس كورونا شريطة أن يكونوا قد أمضوا أقل من 6 أشهر من اصابتهم بالفيروس.

- من أصيب بفيروس كورونا وحص على جرعة واحدة من اللقاح .

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