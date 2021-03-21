إصابة 5 أشخاص من جراء انفجار قنبلة يدوية جنوب غربي باكستان

نقل المصابين إلى المستشفى.. فيما لم تعلن أي جهة المسؤولية

أُصيب خمسة أشخاص بجروح متفاوتة من جراء انفجار قنبلة يدوية في إقليم بلوشستان جنوب غربي باكستان.

وأوضحت الشرطة الباكستانية اليوم، أن عناصر مجهولة ألقت قنبلة يدوية على دورية للقوات شبه العسكرية في بلدة "تُربت" بإقليم بلوشستان، ما أدى إلى إصابة خمسة من المارة.

وأضافت أن قوات الأمن طوّقت الموقع لجمع الأدلة، وجرى نقل المصابين إلى المستشفى، ولم تعلن أي جهة المسؤولية.

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21 مارس 2021 - 8 شعبان 1442 10:41 PM

نقل المصابين إلى المستشفى.. فيما لم تعلن أي جهة المسؤولية

إصابة 5 أشخاص من جراء انفجار قنبلة يدوية جنوب غربي باكستان

وكالة الأنباء السعودية (واس)

إسلام آباد

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أُصيب خمسة أشخاص بجروح متفاوتة من جراء انفجار قنبلة يدوية في إقليم بلوشستان جنوب غربي باكستان.

وأوضحت الشرطة الباكستانية اليوم، أن عناصر مجهولة ألقت قنبلة يدوية على دورية للقوات شبه العسكرية في بلدة "تُربت" بإقليم بلوشستان، ما أدى إلى إصابة خمسة من المارة.

وأضافت أن قوات الأمن طوّقت الموقع لجمع الأدلة، وجرى نقل المصابين إلى المستشفى، ولم تعلن أي جهة المسؤولية.

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