الصحة: الفاصل الزمني بين لقاحَي كورونا والإنفلونزا يُفضل أن يكون من 2 إلى 4 أيام

أعلنت وزارة الصحة أن لقاح فيروس كورونا المستجد المسبّب لمرض كوفيد-19 لا يحمي من فيروس الإنفلونزا الموسمية.
وأكّدت أهمية تلقي اللقاحين للوقاية من كورونا ومن الإنفلونزا، مجدّدة التأكيد على أن تلقي لقاح فيروس كورونا المستجد كوفيد-19 لا يتعارض مع التطعيم بلقاح الإنفلونزا الموسمية.
وكشفت الوزارة خلال ردّها على أحد السائلين حول المدة المقترحة بين اللقاحين، أنه يُفضل أن يكون بين تلقي التطعيمين فاصلٌ زمني بعدة أيام (2 - 4 أيام) لتقليل احتمال الآثار الجانبية المشتركة من جرّاء تلقي لقاحَي كورونا والإنفلونزا، مثل الحرارة وآلام الجسم.
لتقليل احتمال الآثار الجانبية المشتركة.. لا يتعارض مع التطعيم بلقاح الإنفلونزا الموسمية
أعلنت وزارة الصحة أن لقاح فيروس كورونا المستجد المسبّب لمرض كوفيد-19 لا يحمي من فيروس الإنفلونزا الموسمية.
وأكّدت أهمية تلقي اللقاحين للوقاية من كورونا ومن الإنفلونزا، مجدّدة التأكيد على أن تلقي لقاح فيروس كورونا المستجد كوفيد-19 لا يتعارض مع التطعيم بلقاح الإنفلونزا الموسمية.
وكشفت الوزارة خلال ردّها على أحد السائلين حول المدة المقترحة بين اللقاحين، أنه يُفضل أن يكون بين تلقي التطعيمين فاصلٌ زمني بعدة أيام (2 - 4 أيام) لتقليل احتمال الآثار الجانبية المشتركة من جرّاء تلقي لقاحَي كورونا والإنفلونزا، مثل الحرارة وآلام الجسم.