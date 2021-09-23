"التعاون الإسلامي" تُدين الهجوم الإرهابي على جازان بصاروخ باليستي

العثيمين دعا المجتمع الدولي إلى اتخاذ مواقف حازمة لوقف التهديدات الجبانة

أدان الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي، الدكتور يوسف بن أحمد العثيمين -بأشد العبارات- المحاولة الفاشلة لمليشيا الحوثي الإرهابية لاستهداف المدنيين والأعيان المدنية في مدينة جاران بصاروخ باليستي؛ مشيدًا في الوقت ذاته بكفاءة ومهارة الدفاعات الجوية السعودية التي تَمكنت من اعتراضه وتدميره قبل الوصول إلى هدفه.

ودعا الأمين العام مجددًا، المجتمعَ الدولي إلى اتخاذ مواقف حازمة لوقف استمرار التهديدات الجبانة بالصواريخ الباليستية والطائرات المفخخة من قِبَل مليشيا الحوثي، والموجهة إلى المدنيين والأعيان المدنية؛ مشددًا على موقف منظمة التعاون الإسلامي الثابت الذي يعتبر تلك الممارسات تحديًا سافرًا للقوانين والأعراف الإنسانية الدولية، وأن ما ترتكبه تلك المليشيا "جرائم حرب".

كما أكد العثيمين تأييد منظمة التعاون الإسلامي ومساندتها لكل الإجراءات التي تتخذها المملكة العربية السعودية للتعامل مع ممارسات مليشيا الحوثي الإرهابية في سبيل الحفاظ على أمنها واستقرارها وسلامة المواطنين والمقيمين على أراضيها.