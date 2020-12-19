"فوكس نيوز": مستشفى أمريكي يوقف تطعيم لقاح "فايزر" المضاد لكورونا

بعد أن عانى 4 موظفين من ردود فعل سلبية.. تنميل وارتفاع ضربات القلب

أوقف مستشفى شمالي شيكاغو بولاية إيلينوي مؤقتا التطعيمات ضد فيروس كورونا لموظفيها، بعد أن عانى 4 موظفين من ردود فعل سلبية شملت التنميل وارتفاع معدلات ضربات القلب، وفقاً لتقرير.

وذكرت محطة "فوكس نيوز" من شيكاغو أن 3 من الموظفين يتعافون من الأعراض جيداً في المنزل، بينما كان الرابع مستمراً في تلقي الرعاية الطبية.

وقال مسؤولون في بيان إن مركز كونديل الطبي في ليبرتيفيل شمالي شيكاغو بولاية إلينوي أوقف مؤقتاً حقن لقاح فايزر من باب الحيطة والحذر.

وأشار المركز الطبي إلى أن الموظفين الأربعة المتضررين يمثلون جزءاً صغيراً فقط من موظفي المنظمة البالغ عددهم 3000 موظف، والذين تم تطعيمهم منذ أن أصبح لقاح فايزر وبيونتيك متاحاً في وقت سابق من هذا الأسبوع.

وقال المسؤولون إن التوقف في ليبرتيفيل سيمنحهم فرصة لفهم سبب حدوث ردود الفعل السلبية بشكل أفضل، وفقا لتقرير محطة فوكس.

وكان مسؤولو ولاية ألاسكا قد أفادوا أن اثنين من العاملين في مجال الرعاية الصحية في تلك الولاية عانوا من ردود فعل تحسسية تجاه منتج فايزر.

واستقرت حالة عاملة الرعاية الصحية في ألاسكا، بعد العلاج يوم الثلاثاء بعد تسارع ضربات القلب وصعوبة في التنفس وطفح جلدي واحمرار.