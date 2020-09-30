ارتفاع إجمالي إصابات كورونا في الطائف إلى 10892 حالة

بعد تسجيل إصابتين جديدتين.. والتعافي يصل لـ10542

بلغَ إجمالي الإصابات بفيروس كورونا في الطائف منذُ بدء الجائحة 10892 إصابة، بعد تسجيل إصابتين جديدتين خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية.

فيما بلغ إجمالي عدد المتعافين من المُصابين 10542، بعد تسجيل 7 حالات تعاف جديدة؛ ما يعني انخفاض الحالات النشطة التي لا تزال تتلقّى الرعاية الطبية إلى 148 حالة، مع تسجيل وفاة جديدة لمُصاب بالفيروس خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية، ليبلغ عدد المتوفين 203 حالات رحمهم الله.