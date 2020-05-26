اليابان تسجل 21 إصابة جديدة بفيروس كورونا

خلال 24 ساعة ليرتفع إجمالي المصابين إلى 16642

سجلت اليابان خلال الـ24 ساعة الماضية، 21 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)؛ ليرتفع إجمالي المصابين إلى 16642 حالة.

وأوضحت وزارة الصحة اليابانية في بيان لها، أن عدد الوفيات وصل إلى 851 حالة بعد تسجيل 10 حالات وفاة جديدة.

اليابان فيروس كورونا الجديد

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26 مايو 2020 - 3 شوّال 1441 12:21 PM

خلال 24 ساعة ليرتفع إجمالي المصابين إلى 16642

اليابان تسجل 21 إصابة جديدة بفيروس كورونا

صحيفة سبق الإلكترونية

الرياض

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سجلت اليابان خلال الـ24 ساعة الماضية، 21 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)؛ ليرتفع إجمالي المصابين إلى 16642 حالة.

وأوضحت وزارة الصحة اليابانية في بيان لها، أن عدد الوفيات وصل إلى 851 حالة بعد تسجيل 10 حالات وفاة جديدة.

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