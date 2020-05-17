بالتعاون مع "العدل".. المحاكمة عن بُعد لنزلاء السجون بمنطقة عسير

جلسات عبر دوائر تلفزيونية بين النزلاء والقضاة

عُقدت في سجون منطقة عسير جلسات محاكمة عن بُعد للنزلاء بالتعاون مع فرع وزارة العدل بالمنطقة ممثلة بالمحكمة الجزائية.

وجرت جلسات المحاكمة مع الجهات القضائية عبر دوائر تلفزيونية بين النزلاء والقضاة، بما يضمن إنجاز القضايا عن بعد بكل مرونة ويكفل للنزلاء حقوقهم الشرعية والنظامية دون الحاجة إلى نقلهم إلى المحاكم وما يترتب على ذلك من إجراءات واحترازات مختلفة.