بالتعاون مع "العدل".. المحاكمة عن بُعد لنزلاء السجون بمنطقة عسير

جلسات عبر دوائر تلفزيونية بين النزلاء والقضاة

عُقدت في سجون منطقة عسير جلسات محاكمة عن بُعد للنزلاء بالتعاون مع فرع وزارة العدل بالمنطقة ممثلة بالمحكمة الجزائية.

وجرت جلسات المحاكمة مع الجهات القضائية عبر دوائر تلفزيونية بين النزلاء والقضاة، بما يضمن إنجاز القضايا عن بعد بكل مرونة ويكفل للنزلاء حقوقهم الشرعية والنظامية دون الحاجة إلى نقلهم إلى المحاكم وما يترتب على ذلك من إجراءات واحترازات مختلفة.

سجون منطقة عسير وزارة العدل

12

17 مايو 2020 - 24 رمضان 1441 02:37 PM

جلسات عبر دوائر تلفزيونية بين النزلاء والقضاة

بالتعاون مع "العدل".. المحاكمة عن بُعد لنزلاء السجون بمنطقة عسير

وكالة الأنباء السعودية (واس)

أبها

0 2,032

عُقدت في سجون منطقة عسير جلسات محاكمة عن بُعد للنزلاء بالتعاون مع فرع وزارة العدل بالمنطقة ممثلة بالمحكمة الجزائية.

وجرت جلسات المحاكمة مع الجهات القضائية عبر دوائر تلفزيونية بين النزلاء والقضاة، بما يضمن إنجاز القضايا عن بعد بكل مرونة ويكفل للنزلاء حقوقهم الشرعية والنظامية دون الحاجة إلى نقلهم إلى المحاكم وما يترتب على ذلك من إجراءات واحترازات مختلفة.

الرابط المختصر

الكلمات المفتاحية

سجون منطقة عسير وزارة العدل

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020