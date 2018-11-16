"بلدية بارق" تستعيد 200 ألف م2 من الأراضي الحكومية

مخالفون أقاموا إحداثات عليها شرق جامعة الملك خالد

أزالت بلدية ولجنة التعديات بمحافظة بارق 210 آلاف متر مربع من الإحداثات على الأراضي الحكومية شرق جامعة الملك خالد "فرع تهامة".

جاء ذلك بتوجيه من محافظ بارق مفرح بن زايد البناوي وفي ظل تواجد قوة أمنية من شرطة مركز ثلوث المنظر.

وكان مراقبو الأراضي ببلدية بارق قد رصدوا وجود إحداثات وتعديات على الأراضي الحكومية شرق الجامعة، حيث وقفوا مع لجنة التعديات لإزالتها بآليات البلدية.

وتمت استعادت أكثر من 210 آلاف متر مربع، في عملية الإزالة التي استمرت لأكثر من ثماني ساعات، وأزيلت أحواش من الحجر والطوب وشبوك حديدية للمزارع وعقوم ترابية

وستستكمل الإزالات خلال الأسبوع القادم بمعرفة البلدية ولجنة التعديات لاستعادة جميع الأراضي الحكومية التي يسعى المخالفون للاستيلاء عليها.