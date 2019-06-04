محافظ الطائف يستقبل المهنئين بعيد الفطرالمبارك

دعا الله أن يتقبل من الجميع صيامهم وقيامهم

استقبل محافظ الطائف سعد بن مقبل الميموني، بمقر المحافظة اليوم، المهنئين بعيد الفطر المبارك من المواطنين والمشايخ، ومسؤولي الإدارت الحكومية، وعدد من المثقفين بالمحافظة.

وبادل محافظ الطائف الجميع التهنئة؛ داعيًا الله تعالى أن يتقبل من الجميع صيامهم وقيامهم، وصالح أعمالهم، وأن يحفظ لهذا الوطن قيادته الحكيمة، وأن يديم على هذه البلاد نعمة الأمن والأمان والرخاء والاستقرار.

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04 يونيو 2019 - 1 شوّال 1440 12:20 PM

دعا الله أن يتقبل من الجميع صيامهم وقيامهم

محافظ الطائف يستقبل المهنئين بعيد الفطرالمبارك

صحيفة سبق الإلكترونية

الطائف

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استقبل محافظ الطائف سعد بن مقبل الميموني، بمقر المحافظة اليوم، المهنئين بعيد الفطر المبارك من المواطنين والمشايخ، ومسؤولي الإدارت الحكومية، وعدد من المثقفين بالمحافظة.

وبادل محافظ الطائف الجميع التهنئة؛ داعيًا الله تعالى أن يتقبل من الجميع صيامهم وقيامهم، وصالح أعمالهم، وأن يحفظ لهذا الوطن قيادته الحكيمة، وأن يديم على هذه البلاد نعمة الأمن والأمان والرخاء والاستقرار.

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