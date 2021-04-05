"الصحة": عدد جرعات لقاح فيروس كورونا يتخطى حاجز 5 ملايين

الوزارة أكدت أهمية التقيد بالإجراءات الاحترازية

قالت وزارة الصحة: إن إجمالي عدد الجرعات المعطاة للقاح فيروس كورونا كوفيد-19 في المملكة تجاوز 5 ملايين جرعة حتى الآن، عبر 587 مركزاً للقاح في كل مناطق المملكة، داعيةً الجميع إلى المبادرة بالتسجيل في تطبيق (صحتي) للحصول على لقاح كورونا؛ حفاظًا على صحة وسلامة كل أفراد المجتمع، ومشددةً في نفس الوقت على ضرورة التقيد بالإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا.

وفي نفس السياق، أعلنت "الصحة" إحصائية جديدة لمستجدات كورونا في المملكة خلال الـ24 ساعة الماضية تضمنت تسجيل (695) حالة مؤكدة وتعافي (489) حالة، فيما بلغ عدد الحالات النشطة (6368) منها (836) حالة حرجة.

وبينت الإحصائية أن إجمالي عدد الإصابات في المملكة بلغ (393377) حالة، وبلغ عدد حالات التعافي (380305) حالات.

وفيما يخص الوفيات فقد تم تسجيل (7) حالات حيث وصل إجمالي عدد الوفيات في المملكة (6704) حالات "يرحمهم الله جميعاً" كما تم إجراء (56906) فحوص مخبرية.

ونصحت الجميع بالتواصل مع مركز (937) للاستشارات والاستفسارات على مدار الساعة، والحصول على المعلومات الصحية والخدمات ومعرفة مستجدات فيروس كورونا.