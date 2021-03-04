حائل.. رياح نشطة وأتربة مثارة تتواصل حتى الخامسة مساء

أصدر المركز الوطني للأرصاد اليوم، تنبيهًا بشأن حالة الطقس على منطقة حائل -بمشيئة الله تعالى- يتضمن رياحًا نشطة وأتربة مثارة ونشاطًا في الرياح السطحية، وتدنيًا في مدى الرؤية.
ويستمر التنبيه من الساعة العاشرة صباحًا حتى الخامسة مساءً على مدينة حائل ومحافظاتها، والمناطق المفتوحة والطرق السريعة.
الوطني للأرصاد: تؤدي إلى تدنٍّ للرؤية وتشمل الطرق السريعة
أصدر المركز الوطني للأرصاد اليوم، تنبيهًا بشأن حالة الطقس على منطقة حائل -بمشيئة الله تعالى- يتضمن رياحًا نشطة وأتربة مثارة ونشاطًا في الرياح السطحية، وتدنيًا في مدى الرؤية.
ويستمر التنبيه من الساعة العاشرة صباحًا حتى الخامسة مساءً على مدينة حائل ومحافظاتها، والمناطق المفتوحة والطرق السريعة.