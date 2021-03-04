حائل.. رياح نشطة وأتربة مثارة تتواصل حتى الخامسة مساء

الوطني للأرصاد: تؤدي إلى تدنٍّ للرؤية وتشمل الطرق السريعة

أصدر المركز الوطني للأرصاد اليوم، تنبيهًا بشأن حالة الطقس على منطقة ‏حائل -بمشيئة الله تعالى- يتضمن رياحًا نشطة وأتربة مثارة ونشاطًا في الرياح السطحية، وتدنيًا في مدى الرؤية.

ويستمر التنبيه من الساعة العاشرة صباحًا حتى الخامسة مساءً على مدينة حائل ومحافظاتها، والمناطق المفتوحة والطرق السريعة.

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04 مارس 2021 - 20 رجب 1442 10:04 AM

الوطني للأرصاد: تؤدي إلى تدنٍّ للرؤية وتشمل الطرق السريعة

حائل.. رياح نشطة وأتربة مثارة تتواصل حتى الخامسة مساء

وكالة الأنباء السعودية (واس)

حائل

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أصدر المركز الوطني للأرصاد اليوم، تنبيهًا بشأن حالة الطقس على منطقة ‏حائل -بمشيئة الله تعالى- يتضمن رياحًا نشطة وأتربة مثارة ونشاطًا في الرياح السطحية، وتدنيًا في مدى الرؤية.

ويستمر التنبيه من الساعة العاشرة صباحًا حتى الخامسة مساءً على مدينة حائل ومحافظاتها، والمناطق المفتوحة والطرق السريعة.

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