في عدن.. وزير الصحة اليمني يؤكد تسجيل 5 إصابات بكورونا

أكد وزير الصحة العامة والسكان اليمني ناصر باعوم، اليوم، تسجيل خمس إصابات بفيروس كورونا في العاصمة اليمنية المؤقتة عدن.

وأكد "باعوم" في تصريح لقناة "اليمن الفضائية" الرسمية، تسجيل 5 حالات إصابة بالوباء؛ لافتًا إلى أن الفِرَق الطبية تقوم بما يلزم.

وكانت اليمن قد سجّلت أولى الحالات بفيروس كورونا في العاشر من الشهر الجاري لمُواطن بمديرية الشحر بحضرموت شرق البلاد، وأُعلن شفاؤها من الفيروس الاثنين الماضي.