شاهد فرحة الأسر الأشد حاجة بتسلُّم "الإسكان التنموي" بالكدمي .. هكذا عبّرت طفلة

"الذروي": نلمس ونعيش عهد الخير .. تسخير الإمكانات لتعزيز حياة كريمة لفئات المجتمع

أن تكون في منزل غير ملائم وفجأة تنتقل أنت وأسرتك إلى منزل جديد، هذا ليس بالأمر السهل، ولكن هذا ما حدث بالفعل مع عددٍ من الأسر الأشد حاجة في مركز الكدمي بمحافظة صبيا، بعد أن وفّر لهم الإسكان التنموي منازل جديدة لتخفّف عنهم أعباء الإيجار وتجنبهم عدم الاستقرار الذي عانوه لسنوات.

وتَضَمّن مقطع فيديو وثّقته "سبق"، مشاهد فرح وعبارات شكر وحديثاً عن أمنيات تَحققت في أثناء تسليم دفعة جديدة من المساكن للأسر ضمن برنامج الإسكان التنموي بمنطقة جازان بالشراكة مع جمعية البر بالكدمي.

وقال عددٌ من المستفيدين، في أثناء حديثهم لـ"سبق"، إنهم لم يكونوا يحلمون بأنهم سينتقلون في يومٍ من الأيام لمساكن ملائمة تأويهم مع أسرهم، رافعين أكفّهم بالحمد والثناء لله -عزّ وجلّ-، على هذه النعمة التي كانت سبباً في إدخال الفرحة على أسرهم.

كما رصدت "سبق" مشاعر طفلة والفرح يظهر عليها؛ حيث قالت بكل براءة: "أهلاً بكم يا صديقاتي في بيتنا الجديد"، وكتبت: "أنا مبسوطة، أشكر بابا سلمان".

فيما أشاد رئيس جمعية البر الخيرية بالكدمي، عبدالرحمن الذروي؛ قائلاً: "نلمس ونعيش في هذه المرحلة وفي عهد الخير والبركة والعطاء، تسخير جميع الإمكانات لتعزيز الحياة الكريمة لجميع فئات المجتمع، ومن ذلك فئة الضمان من مستفيدي الجمعية، وهذا من فضل الله -عزّ وجلّ-، ثم ما توليه قيادتنا الرشيدة من اهتمامٍ ومتابعة في جميع المجالات ومنها الجانب التنموي"، مقدماً شكره لوزير الإسكان والعاملين معه على ملف الإسكان التنموي.

يأتي هذا التسليم امتداداً لنجاحات الدولة في مجال الإسكان للأسر من مستفيدي الجمعيات الخيرية؛ خاصة الأسر الأشد حاجة؛ ونجاحاً للإستراتيجية التي اتبعها الإسكان التنموي بالشراكة مع الجمعيات الخيرية؛ كونها الأعرف بتفاصيل الأسر ودرجة احتياجها؛ حيث يرتبط الإسكان التنموي حالياً بالشراكة مع قاعدة واسعة من الجمعيات الخيرية والمؤسسات الأهلية تجاوز عددها بنهاية عام 2019، الـ 360 جمعية منتشرة في جميع مناطق ومدن ومحافظات المملكة.