أم فلسطينية تنقل "كورونا" إلى 3 من أطفالها

أعمارهم تتراوح بين عامين و6 أعوام

ذكرت وزيرة الصحة الفلسطينية مي الكيلة، اليوم (الخميس)، أن سيدة فلسطينية مصابة بفيروس كورونا نقلت العدوى إلى أطفالها الثلاثة في قرية برطعة بالضفة الغربية.

وأوضحت مي الكيلة في بيان أوردته "رويترز"، أن الأطفال أعمارهم: عامان، وخمسة أعوام، وستة أعوام، وكان قد جرى إعلان إصابة الأم أمس.

وتخضع الأراضي الفلسطينية لحالة الطوارئ للشهر الرابع على التوالي، رغم عودة مظاهر الحياة فيها إلى طبيعتها مع عودة الموظفين إلى العمل وإعادة فتح كافة المرافق الاقتصادية والمساجد والكنائس.