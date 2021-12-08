ورشة عمل بين "السعودي للتنمية" والوكالة اليابانية للتعاون الدولي

لتعزيز العمل المشترك وتبادل المعرفة والخبرات

عقد الصندوق السعودي للتنمية اليوم -عبر الاتصال المرئي- ورشة عمل تفاعلية مع الوكالة اليابانية للتعاون الدولي (JICA).

وتأتي هذه الورشة في إطار عمل الصندوق لتعزيز التعاون الدولي مع الوكالات التنموية والمنظمات الدولية؛ بهدف تبادل المعرفة والخبرات.

وتناولت محاور الورشة نبذةً عامةً عن الوكالة اليابانية للتنمية والصندوق السعودي للتنمية، وآلية تحديد الأولويات للجهتين من حيث العمل التنموي، وآلية عمل دراسة المشاريع ومواءمتها مع العمل التنموي الدولي، وفي ختام الورشة قدمت الوكالة اليابانية للتعاون الدولي نموذج عمل لأحد المشاريع التنموية.