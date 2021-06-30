أمير تبوك: الشغف معيار سمو ولي العهد الذي ينشده فيكم

خلال لقائه الرئيس التنفيذي لنيوم وطلبة برنامج الابتعاث

هنأ الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة تبوك باسم خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي العهد أبنائهم وبناتهم المبتعثين ضمن برنامج نيوم للابتعاث الخارجي لإكمال دراستهم بالجامعات الأمريكية لمرحلة البكالوريوس من فتيات وشباب المنطقة الذين بلغ عددهم خمسون طالبا وطالبة، بعد أن أنهوا سنتهم التحضيرية في جامعة فهد بن سلطان.

وقال خلال لقائه بهم اليوم بمقر الإمارة، بحضور الرئيس التنفيذي لشركة نيوم المهندس نظمي النصر: هذا اليوم هو يوم فخر واعتزاز، وأنتم الأمل بعد الله لوطنكم وقيادتكم الحكيمة، وهذا التواجد هو ما كان يحلم ويريد تحقيقه سمو ولي العهد الذي كانت كلمته منذ البداية أن هذه المشاريع مجتمعة؛ الغرض منها هو الإنسان السعودي، وهذا هو الهدف الذي نسعى له، ونجتهد لبذل كل ما في وسعنا لتحقيقه.

وأوصى أبناءه ببذل الجهد، وأن يكونوا قدوة لمجتمعهم، والاعتداد بقيم الدين الحنيف ومواصلة تعليمهم والاجتهاد والمثابرة للارتقاء بهذا الوطن المعطاء، وأن يكون لديهم الشغف الذي أوصى به وتحدث عنه صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، وهو المعيار الذي ينشده سموه فيهم، معرباً سموه عن اعتزازه وفخره بهم.

وأكد أن أمارة منطقة تبوك ستظل هي الداعم الأول لكل ما يمكن أن يكون سبباً لإنجاح المشاريع الضخمة على سواحل المنطقة.

من جهته، أكد الرئيس التنفيذي لشركة نيوم المهندس نظمي النصر أن المبتعثين والمبتعثات الذين تبتعثهم نيوم من مختلف الجامعات هم على قدر من المسؤولية والمثابرة، ويتحلون بالوعي والمسؤولية الوطنية.

وشكر أمير منطقة تبوك على رسائله التربوية والقيمة التي خص بها أبناءه وبناته المبتعثين، وكذلك دعمه ومتابعته الدائمة لهم طيلة فترة دراستهم.

وفي الختام، التقطت الصور التذكارية بهذه المناسبة.

وقد حضر اللقاء مدير جامعة فهد بن سلطان الدكتور محمد بن عبدالله الحيدان.