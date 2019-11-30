





0

أكّد أن هذه المناسبة استمرار لتلاحم الشعب السعودي مع قيادته

في ذكرى البيعة.. نائب وزير البيئة: نشهد نقلة نوعية تواكب العصر

17

أكّد نائب وزير البيئة والمياه والزراعة المهندس منصور بن هلال المشيطي، في ذكرى البيعة الخامسة على تولي قائد نهضتنا الحديثة خادم الحرمين الملك سلمان بن عبدالعزيز تذكّر بالنقلة النوعية التي تواكب العصر.



وفي هذه المناسبة التي تتزامن مع تسلم المملكة رئاسة مجموعة العشرين والفوز بعضوية المجلس التنفيذي لمنظمة اليونسكو؛ عبّر نائب وزير البيئة عن تجديد الولاء والبيعة لمولاي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وولي عهده الأمين سمو الأمير محمد بن سلمان آل سعود.



وقال: هذه المناسبة هي استمرار لتلاحم الشعب السعودي مع قيادته، وهو ما نراه واقعًا في كل شِبر من بلادنا الحبيبة، وأن الشعب يقف خلف قيادته ويسير بخطى الواثق المتوثّب لتحقيق الريادة التي رسمها لنا ملك الحزم، وفي طريق تحقيق رؤية المملكة ٢٠٣٠ تحت رعاية مهندس الرؤية وباني حضارتنا الجديدة سمو سيدي ولي العهد الأمين.



وأضاف "المشيطي": ذكرى البيعة الخامسة فرصة لأن نستذكر حرص الملك بأن يحظى كل قطاع من قطاعات الدولة بنصيب من الاهتمام، وهو ما نجده حاضرًا من خلال حزم المشروعات الخدمية المهيأة المخصصة لوزارة البيئة والمياه والزراعة، والتي عملت على تنفيذها بشكل يتوافق مع توجهات القيادة الرشيدة، ويضمن استدامتها واستفادة المواطنين والمواطنات منها.