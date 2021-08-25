"العيبان" يستعرض العلاقات الثنائية مع وزير خارجية قطر

وقّع البروتوكول المعدل لمحضر إنشاء مجلس التنسيق المشترك

اجتمع وزير الدولة عضو مجلس الوزراء وزير الخارجية بالنيابة الدكتور مساعد بن محمد العيبان، اليوم، مع الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني نائب رئيس مجلس الوزراء وزير خارجية دولة قطر، وذلك في مدينة نيوم حيث جرى خلال الاجتماع استعراض العلاقات الثنائية المتميزة بين البلدين الشقيقين.

كما وقّع الجانبان على البروتوكول المعدل لمحضر إنشاء مجلس التنسيق السعودي القطري، الذي يرأسه من الجانب السعودي صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، ومن الجانب القطري أخيه صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر الشقيقة، ويشارك في عضوية المجلس عدداً من كبار المسؤولين في البلدين الشقيقين.

يُذكر أن مجلس التنسيق السعودي القطري يعد إطار شامل لتعزيز العلاقات الثنائية وللدفع بالشراكة بينهما إلى آفاق أرحب وفق رؤية المملكة 2030 ورؤية دولة قطر 2030 وبما يلبي تطلعات القيادة في البلدين ويحقق مصالح شعبيهما الشقيقين.