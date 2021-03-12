"مرور الطائف" يضبط قائد مركبة تباهى بنشر مقاطع وهو يسير بسرعة جنونية

تمت إحالتهم للهيئة المرورية لتطبيق العقوبات النظامية

واصلت دوريات مرور محافظة الطائف جهودها في تعقُب المُتباهين بتصوير أنفسهم وهم يقودون مركباتهم بسرعة عالية جدًا، موثقين ذلك عبر وسائل التواصل الاجتماعي.



وتمكنت من ضبط قائد المركبة الذي قام بنشر مقاطع في وسائل التواصل الاجتماعي، وهو يقود المركبة بسرعة عالية جدًا، معرضًا حياته وحياة الآخرين للخطر.



وأكد "المرور السعودي" عبر حسابه في تويتر أنه ستتم إحالته للهيئة المرورية لتطبيق العقوبات المقررة في نظام المرور.